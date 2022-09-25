Об этом сообщает Генштаб Украины.

"В подразделениях оккупантов на Запорожском направлении объявлено, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования. Кроме того, частичная мобилизация называется причиной задержки отпусков и денежных выплат, что уже приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага", – объясняют в Генштабе.

Россия планирует мобилизовать на войну из Украины несколько тысяч человек из Абхазии и Южной Осетии.

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