Из-за мобилизации началось противостояние в Кремле, - генерал США Ходжес
Военный эксперт, бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес отметил, что из-за российской мобилизации руководство РФ признало, что ситуация для них ужасна и чем дальше, тем хуже
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин был вынужден дать согласие на мобилизацию и признать, что не может контролировать всего. Это важно, и именно поэтому началось противостояние в Кремле. С самого начала было понятно, что россияне не поддерживают мобилизацию. Полмиллиона военнообязанных россиян покинули страну, чтобы не быть мобилизованными, они не хотят сражаться за российскую армию или против Украины", - заметил Ходжес.
Военный эксперт также добавил, что все видевшие видео в каких ужасающих условиях находятся российские новые мобилизованные, с каким обеспечением.
"Вся эта система – результат долгих лет коррупции и некомпетентности. Но это произошло и это преступление, что необученные солдаты будут отправлены на войну. Путин просто распоряжается их жизнями, забрасывает телами поле боя, чтобы продолжать войну. Ему все равно сколько людей могут погибнуть, но это его метод продолжения войны", – подчеркнул Ходжес.
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