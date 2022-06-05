Из-за мины на пляже в Мариуполе погибли ребенок и взрослый, - советник мэра
3 июня во временно оккупированном Мариуполе два человека, в том числе 8-летний мальчик, погибли от взрыва мины
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мы получили подтверждение от наших источников из круга оккупационных властей, что действительно в пятницу, 3 июня, на пляже "Песчаный" два человека погибли из-за взрыва мины. Один из погибших - мальчик 8 лет", - сообщил советник мэра.
По его словам, оккупанты показательно для камер разминировали пляж. Глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко подчеркнул, что пляжи разминированы и открыты для посещения.
"Несмотря на трагедию, оккупационная администрация города вместе с пропагандистами продолжает призывать людей на пляжи. Красивые фото и видео им точно важнее жизни людей", - добавил Андрющенко.
- Также он сообщил, что в Мариуполь завозят воду раз в два дня, но оккупанты поливают газоны, чтобы сымитировать перед СМИ улучшения в городе.
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