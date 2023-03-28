Об этом сообщает Общественное со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Посещение кладбищ, мест захоронений на пасхальные праздники там, где была оккупация, велись активные боевые действия, будет запрещена. Как орган государственной власти мы не можем обеспечить безопасность для людей", - отметил Синегубов.

По словам чиновника, перечень кладбищ, которые нельзя посещать, еще определяют. Запрет снимут после обследования территории специалистами и разминирования.

"Как минимум половина территории Харьковской области считается потенциально опасной. Особенно находившиеся под оккупацией территории, те, где велись боевые действия. Площадь предположительно заминированных территорий - около 1,2 млн га, это 447 населенных пунктов", - подчеркнул Синегубов.

По данным главы полиции Харьковщины Владимира Тимошко, в регионе 786 кладбищ. Полностью обезопасить граждан трудно, поэтому харьковчан призвали позаботиться о себе.

"Мы не можем выставить полицейских возле каждого. Задания получат начальники райотделов выставлять людей как минимум на субботу и воскресенье возле кладбищ, чтобы не пускать туда физически. Мы не будем впускать людей", - сказал Тимошко.