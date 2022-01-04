Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Из-за миграционного кризиса Украина может потерять безвиз, - глава ГМС Науменко

Из-за миграционного кризиса Украина может потерять безвиз, - глава ГМС Науменко

4 января, 2022 вторник
11:33
Общество

Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко заявила, что поток мигрантов из Беларуси может прийти в Украину и создать риск для безвизового режима

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Мы все понимаем, что цель этих мигрантов не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это как раз одно из условий приостановления безвиза", – сказала Науменко.

По ее словам, Украина будет выполнять обязательства в рамках реадмиссии (взаимные обязательства государств принять назад собственных граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одной из договорных сторон - ред.) и принимать мигрантов. Однако могут возникнуть проблемы с их размещением, идентификацией и возвратом в страну происхождения.

Как отметила Науменко, это "отличный стресс-тест для проверки возможностей украинских органов".

Если теоретически поток мигрантов из Беларуси уйдет в Украину, и не важно сколько именно их будет, то мы будем иметь бешеную нагрузку на инфраструктуру в стране. У нас, например, есть только три пункта содержания незаконных мигрантов, где примерно 500 -600 мест. Теоретически, мы можем усилить способности до 1 тыс. мест или развернуть временные лагеря. Но все это дополнительные средства, дополнительная нагрузка на инфраструктуру и людей, которых и так мало", - отметила Науменко.

Однако глава ГМС добавила, что следует учитывать и тот факт, что Украина привлекательна для мигрантов и без миграционного кризиса.

  • Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли в границу с Польшей в сопровождении силовиков. На 9 ноября на границе с Беларусью польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
  • Утром 10 ноября сообщалось, что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
  • ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности, министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.
  • Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
мигранты в Украине
мигранты
безвиз
ГМС
Читайте также:
2 января, 2022 воскресенье
Ющенко сменил имидж
Віктор Медведчук
3 января, 2022 понедельник
Крестнице Путина аннулировали учебную визу в Швейцарии, - Медведчук
Луїс Ортіс
2 января, 2022 воскресенье
Усик получил обязательного претендента на чемпионский титул
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.19
    Покупка 27.19
    Продажа 27.47
  • EUR
    Покупка 30.59
    Продажа 31.03
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
4 января
15:46
Зеленский Коломойский
На одном этаже: Зеленский в Буковеле остановился в отеле, где поселился Коломойский, - УП
15:36
Ольга Стефанишина
Стамбульскую конвенцию планируют ратифицировать в этом году, - вице-премьер Стефанишина
15:17
Китай требует от РФ и США первых шагов по ядерному разоружению
14:57
Украинские разведчики проводят учения по ближнему бою у оккупированного Крыма: ВСУ показали фото
14:39
Первые зимние сборы "Динамо" начнутся 17 января, команда проведет пять контрольных матчей
14:25
Мигранты вместе с белорусскими силовиками устроили провокации на границе с Польшей
14:09
Стало известно о составе сборной Украины по биатлону на пятый этап Кубка мира
13:53
Вакцинация
Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет: Ляшко подписал указ
13:34
НАТО
НАТО созывает внеочередное заседание из-за наращивания российских войск на границе Украины
13:16
Польша covid
Более 1 млн человек в сутки: США установили мировой рекорд по количеству больных COVID-19
13:05
рахманин
Это комплексы, Зеленский его до сих пор боится – Рахманин о деле против Порошенко
12:57
Археологи на Николаевщине нашли захоронения трех эпох и уникальные находки в кургане, которому более 5 тыс. лет
12:28
Наталья Диденко
Сильный ветер вплоть до штормовых порывов и +12°C: в Украине 5 января ожидается самый теплый день, - синоптик Диденко
11:55
снайпер
На новогодние праздники россияне увеличили количество снайперов на Донбассе и провели тренировку по управлению огнем артиллерии, - разведка
11:07
Россия с начала 2022 года резко сократила транзит газа через Украину, - Макогон
10:40
Сенат США до 14 января может утвердить санкции против "Северного потока-2", - Politico
10:08
Эксклюзив
Instagram
"Голодная туса" блогеров, недорозыграш от Волошина и развод Пустовита: самые громкие скандалы Instagram в 2021 году
09:55
Энтони Блинкен
Блинкен обсудил наращивание российских войск на границе Украины с "Бухарестской девяткой"
09:21
Apple
Apple стала первой в истории компанией, достигшей капитализации в $3 трлн.
08:42
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 1 746 новых случаев COVID-19, умерли 135 человек
08:15
Сутки на фронте: украинский военный получил ранение, окупанты трижды нарушили "режим тишины"
2022, понедельник
3 января
22:44
Эксклюзив
Бураковский Игорь
Нынешние тарифы на электроэнергию являются результатом торговли, – Бураковский
21:54
Энтони Блинкен
Глава Госдепа Блинкен провел переговоры с главой МИД Турции, среди тем была Украина
21:39
Министр обороны Эстонии назвал РФ соседом, для которого "некоторые страны - только территории для завоевания"
21:28
Талибан
В "Талибане" сообщили о стычках на афгано-туркменской границе, есть жертвы
21:23
Эксклюзив
Игорь Бураковский
Земля, энергетика и соцстандарты: эксперт назвал топ-5 событий 2021 года в экономике Украины
21:09
Виктор Медведчук
Крестнице Путина аннулировали учебную визу в Швейцарии, - Медведчук
20:46
таблетки Merck
Бельгия закупит два препарата против COVID-19 в виде таблеток
20:29
Трампа вместе с детьми вызывают в суд
20:16
Газпром
Газпром с нового года втрое снизил транзит газа в Словакию через Украину
19:35
Польша во время председательства в ОБСЕ будет иметь приоритет в отношении Украины, - МИД
19:10
Индия коронавирус
В Южной Корее зафиксировали первую смерть от COVID-штамма "Омикрон"
18:53
МИД
Режиссера Лавренчука арестовали на период рассмотрения экстрадиционного запроса РФ, МИД Украины держит дело на контроле
18:37
Pfizer вакцина
В США разрешили делать третью COVID-прививку детям от 12 лет
18:21
В Польше не исключают возможного усиления карантина
17:55
С разницей в 15 минут: в США близнецы родились в разных годах
17:37
В зоне ООС ранили украинского военного
17:23
Министр иностранных дел Германии летит в США обсуждать Украину и Россию
17:02
Ахметов за 2021 год стал богаче более чем на 50%, - Bloomberg
16:51
Италия удерживает украинского режиссера Лавренчука в СИЗО по запросу РФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV