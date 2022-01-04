Из-за миграционного кризиса Украина может потерять безвиз, - глава ГМС Науменко

Об этом сообщает РБК-Украина .



"Мы все понимаем, что цель этих мигрантов не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это как раз одно из условий приостановления безвиза", – сказала Науменко.



По ее словам, Украина будет выполнять обязательства в рамках реадмиссии (взаимные обязательства государств принять назад собственных граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одной из договорных сторон - ред.) и принимать мигрантов. Однако могут возникнуть проблемы с их размещением, идентификацией и возвратом в страну происхождения.



Как отметила Науменко, это "отличный стресс-тест для проверки возможностей украинских органов".



Если теоретически поток мигрантов из Беларуси уйдет в Украину, и не важно сколько именно их будет, то мы будем иметь бешеную нагрузку на инфраструктуру в стране. У нас, например, есть только три пункта содержания незаконных мигрантов, где примерно 500 -600 мест. Теоретически, мы можем усилить способности до 1 тыс. мест или развернуть временные лагеря. Но все это дополнительные средства, дополнительная нагрузка на инфраструктуру и людей, которых и так мало", - отметила Науменко.



Однако глава ГМС добавила, что следует учитывать и тот факт, что Украина привлекательна для мигрантов и без миграционного кризиса.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли в границу с Польшей в сопровождении силовиков. На 9 ноября на границе с Беларусью польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.

Утром 10 ноября сообщалось, что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.

ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности, министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.

Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.

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