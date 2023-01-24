Из-за международных санкций в РФ остановилось изготовление средств для космической разведки

Об этом сообщает ГУР.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения в РФ, акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" попало под международные санкции. По данным разведки, на этом стратегическом предприятии россияне разрабатывают так называемые большие глаза – средства ведения космической разведки. ГУР сообщает, что там производят:

"Репей" – проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;

"Геракл-КВ" – проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;

"Сфера" – проект единой системы спутниковой связи 3 этапа.

В настоящее время производство указанных объектов остановлено из-за нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства. ГУР подчеркивает, что речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей.

Из-за нехватки этих элементов плановые сроки завершения научно-исследовательских работ перенесены на несколько лет.

Кроме членов ЕС еще восемь стран Европы присоединились к решению блока о персональных санкциях против лиц в связи с военной агрессией РФ против Украины, которые были продлены в сентябре 2022 года.

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