Из-за массовых захоронений в Изюме Германия призывает привлечь ООН к расследованию
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт считает целесообразным подключение ООН к расследованию ситуации с массовыми захоронениями в Изюме. Ответственные за военные преступления должны предстать перед судом, подчеркнула она
Об этом сообщает DW со ссылкой на медиагруппу Funke.
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала расследовать возможные военные преступления в городе Изюм в Харьковской области, где были найдены массовые захоронения. Глава оборонного ведомства ФРГ заявила, что считает целесообразным подключение к следственным мерам ООН.
"Необходимо, чтобы эти ужасающие преступления были непременно расследованы – в идеале силами ООН", – заявила Ламбрехт, представляющая Социал-демократическую партию Германии. Доступ всемирной организации должен быть предоставлен как можно быстрее, чтобы обеспечить сохранность доказательств.
"Ответственные за военные преступления должны предстать перед судом", - резюмировала Ламбрехт.
- Напомним, на местном кладбище в Изюме найдено более 500 могил, в некоторых из них - тела детей
- Согласно оценкам, убитых в Изюме не менее тысячи, - глава РВА
- Россияне называют постановкой массовые убийства в Изюме, - Центр при СНБО
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное