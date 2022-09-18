Из-за массовых захоронений в Изюме Германия призывает привлечь ООН к расследованию

Об этом сообщает DW со ссылкой на медиагруппу Funke.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала расследовать возможные военные преступления в городе Изюм в Харьковской области, где были найдены массовые захоронения. Глава оборонного ведомства ФРГ заявила, что считает целесообразным подключение к следственным мерам ООН.

"Необходимо, чтобы эти ужасающие преступления были непременно расследованы – в идеале силами ООН", – заявила Ламбрехт, представляющая Социал-демократическую партию Германии. Доступ всемирной организации должен быть предоставлен как можно быстрее, чтобы обеспечить сохранность доказательств.

"Ответственные за военные преступления должны предстать перед судом", - резюмировала Ламбрехт.