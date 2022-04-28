Из-за массовых обстрелов в подвалах завода "Азовсталь" обрушилась часть помещения полевого госпиталя, - полк "Азов"
Сегодня, 28 апреля, в Мариуполе целую ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь", где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы и беспощадно обстреливали с корабельной артиллерии, поэтому часть помещения рухнула
Об этом сообщает полк "Азов".
Отмечается, что среди уже раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.
"Из-за вражеской атаки часть помещения обрушилась - в частности операционная, что делает невозможным теперь помогать нашим воинам даже в тех условиях, которые были раньше. Отмечаем! Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны осуществляться нападения! Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того являются ли они гражданскими или военными лицами (комбатантами). Раненым должны оказывать необходимую помощь без какой-либо дискриминации", - пишут в полку "Азов".
Они призвали международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться "уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие".
- Напомним, около 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии.
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