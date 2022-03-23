Из-за массовых хакерских атак онлайн-сервисы Укрзализныци временно недоступны
Из-за массовых хакерских атак на провайдеров связи онлайн-сервисы Укрзализныци по продаже билетов временно недоступны
Об этом Укрзализныця сообщила на своей странице в Facebook.
"Из-за массовой атаки на провайдеров связи онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония Укрзализныци пока временно недоступны", - говорится в официальном обращении.
Также представители сервиса уверяют, что пассажирские данные находятся в безопасности. Кроме того, ситуация не отразится на движении поездов.
В настоящее время связь с Укрзализныцей возможна только в соцсетях.
- Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 24 марта
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