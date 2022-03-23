Из-за массовых хакерских атак онлайн-сервисы Укрзализныци временно недоступны

Об этом Укрзализныця сообщила на своей странице в Facebook.



"Из-за массовой атаки на провайдеров связи онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония Укрзализныци пока временно недоступны", - говорится в официальном обращении.



Также представители сервиса уверяют, что пассажирские данные находятся в безопасности. Кроме того, ситуация не отразится на движении поездов.



В настоящее время связь с Укрзализныцей возможна только в соцсетях.

Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 24 марта