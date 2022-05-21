Об этом сообщает Минобороны Великобритании в twitter .

В британской разведке отметили, что в российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты играют решающую роль для обеих сторон, хотя они испытали значительное истощение. БПЛА оказались уязвимыми как к ущербу, так и к электронным помехам.

РФ попыталась реализовать в Украине концепцию разведывательного удара, которую она совершенствовала в Сирии. Россияне используют разведывательные БПЛА для определения целей, пораженных боевыми самолетами или артиллерией.

В британской разведке предположили, что РФ испытывает дефицит соответствующих разведывательных БПЛА для этой задачи, усугубляющейся ограничениями ее внутренних производственных мощностей из-за санкций.

Поэтому российская авиация с экипажами в большинстве своем продолжает избегать вылетов над территорией Украины, вероятно, из-за угрозы со стороны украинских зенитно-ракетных комплексов.

"Если Россия будет продолжать терять БПЛА нынешними темпами, возможности российских сил разведки и наблюдения будут еще больше ухудшены, что окажет негативное влияние на оперативную эффективность", - констатировали в британской разведке.

18 мая военный эксперт Defence Express Сергей Згурец заявил, что кафиры будут делать упор на использование авиации , чтобы остановить украинское наступление.

По состоянию на 20 мая ВСУ уничтожили 460 вражеских БПЛА .

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