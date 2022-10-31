Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

"Специалисты Киевводоканала работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. В настоящее время из-за аварийной ситуации в Киеве 80% потребителей остаются без водоснабжения", - говорится в сообщении.

В водоканале заверили, что их специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение.

На сайте Киевфонда опубликовали актуальную карту работающих бюветов, где горожане могут набрать питьевую воду.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что энергоснабжение уже частично возобновили в Деснянском районе столицы, поэтому через несколько часов в домах киевлян появится и вода.

"За три-четыре часа водоснабжения вернем потребителям левого берега Киева и частично правого", - написал городской глава.

Утром 31 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Российская армия ударила по ряду городов, в Киеве были повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего часть города обесточена.

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