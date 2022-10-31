Из-за массированных обстрелов вводятся экстренные отключения электроэнергии
31 октября из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры по всей Украине вводятся экстерные отключения электроэнергии
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в telegram.
По его словам, в понедельник, 31 октября, утром часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель.
"Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий", - написал Тимошенко.
В энергетической компании Yasno проинформировали, что специалисты работают над стабилизацией энергосистемы, которая в это утро потерпела очередной удар российских террористов.
"Хотим предупредить об экстренных аварийных отключениях электроэнергии сегодня.
Выключите или ограничьте использование энергоемких приборов. Так вы поможете энергетикам поскорее решить проблемы со светом", - призвали в компании.
- В столице и других областях Украины утром 31 октября прогремели взрывы, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.35
Покупка 39.35Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.31
- Актуальное
- Важное