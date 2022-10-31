Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в telegram.

По его словам, в понедельник, 31 октября, утром часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель.

"Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий", - написал Тимошенко.

В энергетической компании Yasno проинформировали, что специалисты работают над стабилизацией энергосистемы, которая в это утро потерпела очередной удар российских террористов.

"Хотим предупредить об экстренных аварийных отключениях электроэнергии сегодня.

Выключите или ограничьте использование энергоемких приборов. Так вы поможете энергетикам поскорее решить проблемы со светом", - призвали в компании.

В столице и других областях Украины утром 31 октября прогремели взрывы, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры .

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