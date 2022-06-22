Из-за массированных атак России нефтепереработка в Украине полностью остановилась
Нефтеперерабатывающая отрасль в Украине сейчас не работает из-за сложностей с логистикой нефтепродуктов, спровоцированных массированными атаками России. Это вызывает дефицит топлива
Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, пишет Экономическая правда .
"Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных неоднократных атак агрессора не работает и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит", – сказал он.
Следовательно, для запуска нефтепереработки в первую очередь следует наладить логистику и предоставить ресурс для создания резерва нефтепродуктов.
"Когда мы получим полностью управление и сеть АЗС, когда решится проблема с логистикой и мы сможем получать ресурс для создания национального резерва нефтепродуктов, после этого "Нефтегаз" сможет приобщиться к решению проблем на рынке горючего и обеспечивать стабильность, прозрачность, справедливость цен на этом рынке", – отметил глава НАК.
- Напомним, за время полномасштабной войны РФ против Украины 27 работников Нафтогаза погибли, еще 49 получили ранения.
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