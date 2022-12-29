Из-за массированной атаки повреждена одна из ТЭС ДТЭК, ранен работник
Во время массированной ракетной атаки по Украине 29 декабря оккупанты попали в объект ДТЭК, известно о существенном повреждении оборудования станции
Об этом сообщили в ДТЭК.
29 декабря, во время массированной ракетной атаки РФ по территории Украины, была поражена ТЭС ДТЭК. Отмечается, что россияне уже неоднократно били по этому энергетическому объекту.
В ходе 22 атаки на энергетические объекты ДТЭК оборудование станции существенно повредили, а один из работников получил ранения. Ему предоставили медицинскую помощь и транспортировали в больницу.
- Напомним, глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что в результате массированной ракетной атаки на Украину 29 декабря зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, поэтому возможны аварийные отключения света.
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