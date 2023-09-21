Из-за массированного обстрела РФ повреждены энергообъекты в западных и центральных регионах Украины

Об этом сообщает УкрЭнерго.

"Сегодня утром, 21 сентября, из-за массированной ракетной атаки врага получили повреждения отдельные объекты в западном и центральном регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях.

По состоянию на 10.40 работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго. Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях.

Сообщается, что аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя воздушной тревоги.