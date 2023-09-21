Из-за массированного обстрела РФ повреждены энергообъекты в западных и центральных регионах Украины
В ночь на 21 сентября российские террористы совершили первую за 6 месяцев атаку на энергообъекты Украины. В результате этого есть повреждения в западных и центральных регионах
Об этом сообщает УкрЭнерго.
"Сегодня утром, 21 сентября, из-за массированной ракетной атаки врага получили повреждения отдельные объекты в западном и центральном регионах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях.
По состоянию на 10.40 работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго. Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях.
Сообщается, что аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя воздушной тревоги.
- Украина с утра 21 сентября пережила две волны ракетных атак со стороны РФ. В Киеве, Киевщине, Черкассах и Харькове есть пострадавшие. В Черкассах разрушена гостиница. Подробности читайте в текстовом онлайне.
- Кроме того, ночью и утром 21 сентября русские террористы атаковали город Херсон. В результате вражеского обстрела погибли четыре человека, еще 5 получили ранения.
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