Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, предварительно, один человек погиб, два – получили ранения.

"В результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. Также повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

На местах прилетов возникло несколько пожаров – занялось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и два хозяйственных постройки.

Подробная информация уточняется.

Напомним, по словам городского головы Николаева, это "наверное был сильнейший удар" по городу за все время.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb