Из-за массированного обстрела Николаева погиб один человек, два человека получили ранения, - Ким
Ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев подвергся массированным обстрелам
Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, предварительно, один человек погиб, два – получили ранения.
"В результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. Также повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.
На местах прилетов возникло несколько пожаров – занялось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и два хозяйственных постройки.
Подробная информация уточняется.
- Напомним, по словам городского головы Николаева, это "наверное был сильнейший удар" по городу за все время.
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