Из-за масштабной войны РФ с Украиной мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня, – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
Базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в марте на 12,6%, достигнув исторического максимума
Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Россия и Украина являются крупными экспортерами пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла через Черное море. Вторжение Москвы приостановило украинский экспорт. В прошлом месяце ФАО заявила, что цены на продукты питания и корма могут вырасти на 20% из-за войны, а это в свою очередь повысит риск недоедания.
В организации отметили, что индекс цен на зерновые вырос в марте на 17% до рекордного уровня, в то время как индекс цен на растительное масло вырос на 23%, что также является самым высоким значением.
"Перебои с поставками зерновых из Черноморского региона усилили рост цен на продовольственные товары, которые и так достигали 10-летнего максимума в индексе ФАО еще до войны в Украине из-за глобальных проблем с урожаем", – добавляют в сообщении.
По данным организации, в прошлом месяце также выросли цены на сахар и молочные продукты.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине достаточно запасов продовольствия на несколько лет. Сейчас для расчетов используют продукты, полученные в 2021 году.
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