Из-за масштабной агрессии РФ погибли по меньшей мере 143 ребенка, - Денисова
По состоянию на утро 28 марта в Украине из-за полномасштабной агрессии РФ погибли по меньшей мере 143 ребенка, еще 216 детей пострадали
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"По состоянию на 8 часов 28 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 143 ребенка и пострадали 216 детей", - написала Денисова.
В то же время омбудсмен подчеркнула, что фактическое количество погибших и раненых детей может быть больше.
"Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", - написала Денисова.
- Напомним, накануне Офис генпрокурора Украины сообщил о по меньшей мере 139 погибшим и 205 пострадавшим детям в результате полномасштабной агрессии РФ.
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