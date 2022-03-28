Из-за масштабной агрессии РФ погибли по меньшей мере 143 ребенка, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



"По состоянию на 8 часов 28 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 143 ребенка и пострадали 216 детей", - написала Денисова.



В то же время омбудсмен подчеркнула, что фактическое количество погибших и раненых детей может быть больше.



"Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", - написала Денисова.

Напомним, накануне Офис генпрокурора Украины сообщил о по меньшей мере 139 погибшим и 205 пострадавшим детям в результате полномасштабной агрессии РФ.