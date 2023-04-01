Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В посте объяснили, что препятствием для этого являются низкие темпы паспортизации на захваченных землях. В частности, по данным центра, оккупантам не хватает как членов территориальных избирательных участков, так и "членов партий".

"Даже набрать полицаев для обеспечения порядка с паспортом РФ не выходит", – добавляется в сообщении.

В центре также отметили: "Ну, и не говоря уже об электорате, ведь в отличие от псевдореферендума, который россияне так и не смогли провести, на фейковых выборах голосовать необходимо с паспортом РФ".