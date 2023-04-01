Из-за малых темпов паспортизации на ВОТ оккупанты не могут подготовиться к "референдумам", - ЦНС
Оккупанты надеются провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в местные органы самоуправления и в парламент в сентябре 2023, но не могут набрать коллаборантов
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
В посте объяснили, что препятствием для этого являются низкие темпы паспортизации на захваченных землях. В частности, по данным центра, оккупантам не хватает как членов территориальных избирательных участков, так и "членов партий".
"Даже набрать полицаев для обеспечения порядка с паспортом РФ не выходит", – добавляется в сообщении.
В центре также отметили: "Ну, и не говоря уже об электорате, ведь в отличие от псевдореферендума, который россияне так и не смогли провести, на фейковых выборах голосовать необходимо с паспортом РФ".
- Ранее сообщалось, что россияне на оккупированных территориях Запорожской области угрожают жителям, отказывающимся оформлять паспорта РФ, лишить их социальной помощи.
- 14 марта стало известно, что местные жители временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области отказываются получать российские паспорта – рашисты устроили геноцид и не оказывают медуслуги.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное