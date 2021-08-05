Из-за лесных пожаров власти Греции начали эвакуацию из двух пригородов Афин
Кроме столицы из-за пожаров эвакуируют также население территории на северо-западе полуострова Пелопоннес вблизи древней Олимпии - родины античных олимпиад
Об этом рассказывает Ekathimerini .
Власти предупреждают население регионов, где вспыхнули лесные пожары, и приказывают им эвакуироваться. В частности приказано покинуть дома жителям афинских пригородов - Иппратиос Политея и Дросопиги. Пожары бушуют всего в 20 км от границ города.
Крупнейшие за десятилетие пожары приблизились к бывшей резиденции греческих королей - дворцу Татои.
"Страна сталкивается с беспрецедентным экологическим кризисом с многочисленными крупными пожарами", - сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис, который посетил Татои, а также античную Олимпию, где раз в два года проводятся церемонии зажжения огня на летних и зимних Олимпийских играх.
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В целом по стране пожарами охвачено 6 тыс. га.
Десятки сел и поселков были эвакуированы, включая пляжный кемпинг и гостиницы на Эвии, где лодки использовались для транспортировки туристов в безопасное место.
Сейчас пожары бушуют также в соседних Албании, С. Македонии и Турции.
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