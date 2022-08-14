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Из-за лесного пожара в Испании эвакуировали 1500 человек

14 августа, 2022 воскресенье
21:23
Мир Из-за лесного пожара в Испании эвакуировали 1500 человек

Лесной пожар в провинции Сарагоса в воскресенье, 14 августа, вышел из-под контроля. Из-за этого пришлось эвакуировать около 1500 человек из восьми сел

Об этом пишет Associated Press.

Глава местного правительства Арагона Хавьер Ламбан заявил, что ситуация в городе Аньон-де-Монкайо критическая, и приоритетом для 300 борющихся с огнем пожарных является защита человеческих жизней и села. Эвакуированных людей разместили в спортзалах в соседних городах.

Пожар вспыхнул еще в субботу, 13 августа, и ночью распространился на новые территории. Общий периметр пожара достигает 50 км. По предварительным оценкам, выгоревшая площадь может составлять до 8000 гектаров (20 000 акров).

По данным пожарных, перспективы укрощения огня зависят от погоды. Прогнозы неутешительны, поскольку ожидаются порывы ветра до 60 км/ч.

  • В египетской Гизе 14 августа во время мессы загорелась церковь, в результате чего по меньшей мере 41 человек погиб, еще 45 пострадали.

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2022, воскресенье
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