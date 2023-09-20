Из-за кризиса с Польшей у Украины могут быть проблемы на переговорах по вступлению в ЕС, - нардеп Наливайченко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Мы должны отстаивать свои интересы, но вместе с нашими партнерами. Польша же для нас не просто партнер, а ключевой союзник с самого начала войны. Более 2 млн украинцев, вынужденно находящихся на территории Польши, знают это лучше. Поэтому, я считаю, что торговый спор с Польшей должен быть решен как можно быстрее украинским правительством. Не загонять и не раздувать эту тему, а решать эту проблему. Ведь эта проблема вполне разрешима", - пояснил Наливайченко.

Народный депутат отметил важность разрешения ситуации с экспортом украинской продукции до начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"Мы уже более двух месяцев требуем от нашего правительства провести двусторонние консультации и решить все вопросы транзита украинского зерна. Также должны быть утверждены цены и все технические моменты, которые не навредили бы ни польским, ни украинским аграриям. Эту проблему нужно немедленно решить. кризисные ситуации с нашими соседями могут навредить Украине. Если мы не решим эти проблемы, то нас ожидают тяжелые переговоры по вступлению Украины в ЕС в октябре-ноябре этого года", - добавил он.



Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария, Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. Он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

В то же время, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал, что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.

18 сентября министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил, что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна является незаконным.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Киев подаст в суд в Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что выйдут из "зерновой" платформы из-за этого иска.

19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии.

20 сентября президент Анджей Дуда раскритиковал действия Украины относительно польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и заявил о возможном расширении запрета на экспорт продуктов, если Киев продолжит обострять конфликт.