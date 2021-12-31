Из-за коронавируса ООН перенесла конференцию по нераспространению ядерного оружия

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .



Из-за пандемии COVID-19 конференцию, на которой должны подвести итоги выполнения Договора, переносят уже два года.



Решение было принято после консультаций участников форума с главой конференции Густаво Злаувиненом.



"Это решение заслуживает жалости, но нынешние обстоятельства не оставляют нам другого выбора", - сказал Злаувинен.



Ранее, 29 декабря, в американском штате Нью-Йорк зарегистрировали новый рекорд заражения COVID-19: более 67 тыс. случаев, что на 64% больше, чем накануне. Власти штата также сообщили о 97 смертях из-за COVID-19.



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