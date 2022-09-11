Об этом сообщило российское издание "Медуза ".

Кроме этого, отозваны референдумы относительно оккупированных территорий украинских областей – Запорожской, Харьковской и Херсонской.

Собеседники "Медузы" объяснили, что единственная причина этого решения – это успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении. Источники отметили, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию. В Херсонской области российские политтехнологи, которые готовили референдум, пока остаются.

Как известно, в начале сентября секретарь генсовета "Единой России" – первый вице-спикер совета федерации Андрей Турчак объявил, что референдумы "правильно и символично" провести 4 ноября – в День народного единства.

4 ноября стало первой конкретной датой референдумов, которую открыто называли российские чиновники. При этом, по информации "Медузы", в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте дедлайн перенесли на май, а затем на 11 сентября - в этот день в России проходят региональные выборы.

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Однако провести их в сентябре тоже не удалось. В результате, как утверждают источники "Медузы", под давлением Путина, которому "не терпится" "присоединить" новые территории, в администрации президента РФ установили "окончательную" дату – 4 ноября.

По словам одного из собеседников "Медузы", уже на следующей неделе оккупационные "военно-гражданские администрации" украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому референдуму. Теперь все эти планы "поставлены на стоп", "о ноябре уже речь не идет".

Собеседники "Медузы" также подчеркнули, что российские власти не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат возможного голосования - это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос "Медузы" о судьбе референдумов не ответил.

Ранее российская партия власти "Единая Россия" предложила провести 4 ноября "референдум" по присоединению к РФ оккупированных территорий Украины.

8 сентября было известно, что на территории Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к "референдумам" , оккупанты требуют от выехавших людей вернуться к 1 октября, иначе "национализируют" жилье.

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