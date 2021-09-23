Из-за контрафактного топлива из России: пограничники провели обыски на АЗС сети "БРСМ-Нафта" в Харькове

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).



Согласно сообщению, пограничники провели очередные обыски в местах возможной реализации контрафактного топлива на АЗС, расположенных в городе Харьков.



Согласно обнародованным фото с места обысков, они проходили на АЗС сети "БРСМ-Нафта".







В пресс-службе напомнили, что ранее в Харькове был проведен ряд обысков в местах переработки и хранения сжиженного газа, который дельцы поставляли в Украину из Российской Федерации для бытовых нужд населения, его незаконной переработки в автомобильный газ и реализациюи через сеть АЗС без уплаты надлежащий акцизных платежей. По их результатам было изъято имущество на сумму около 58 млн грн.



Отмечается, что обыски были проведены по силовой поддержки спецназовцев ДОЗОРа. В их результате были изъяты около 18,4 тыс. литров сжиженного газа на сумму 323 тыс. грн, газовое оборудование и финансово-хозяйственная документация, которая может подтвердить незаконную деятельность.

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