Из-за комендантского часа в Запорожье эвакуационный транспорт сможет только заехать в город

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в телеграмме.

Эвакуационные коридоры в направлении областного центра будут работать только на въезд.

"В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр.

Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток.

Выезд из города временно ограничен", – говорится в сообщении.

Напомним, с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая в Запорожье продлится комендантский час из-за риска провокаций, людей призывают находиться дома.

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