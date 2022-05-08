Из-за комендантского часа в Запорожье эвакуационный транспорт сможет только заехать в город
Запорожье, в связи с комендантским часом, с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая закрывают на выезд
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в телеграмме.
Эвакуационные коридоры в направлении областного центра будут работать только на въезд.
"В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр.
Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток.
Выезд из города временно ограничен", – говорится в сообщении.
- Напомним, с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая в Запорожье продлится комендантский час из-за риска провокаций, людей призывают находиться дома.
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