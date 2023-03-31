Об этом пресс-служба ГБР проинформировала в телеграмме.

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности военном, который допустил утечку 89 тонн стратегического авиационного топлива: ВСУ понесли убытки на 6,5 млн грн.

"В августе 2022 года военнослужащий, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей ВСУ, не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено авиационное топливо для газотурбинных двигателей. Из-за негерметичных клапанов из резервуаров вытекло почти 89 тонн жидкости стоимостью 6,5 млн грн", - отметили в пресс-службе.

Так, ГБР сообщило военнослужащему о подозрении в халатном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). А санкция статьи предусматривает заключение до 8 лет.