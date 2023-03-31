Из-за халатности ВСУ потеряли почти 90 тонн авиатоплива: сообщено о подозрении военнослужащему
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении военнослужащему: из-за его небрежных действий ВСУ потеряли почти 90 тонн авиационного топлива
Об этом пресс-служба ГБР проинформировала в телеграмме.
Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности военном, который допустил утечку 89 тонн стратегического авиационного топлива: ВСУ понесли убытки на 6,5 млн грн.
"В августе 2022 года военнослужащий, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей ВСУ, не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено авиационное топливо для газотурбинных двигателей. Из-за негерметичных клапанов из резервуаров вытекло почти 89 тонн жидкости стоимостью 6,5 млн грн", - отметили в пресс-службе.
Так, ГБР сообщило военнослужащему о подозрении в халатном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). А санкция статьи предусматривает заключение до 8 лет.
- Напомним, ранее работники ГБР задержали военных, которые за деньги помогали мужчинам призывного возраста избежать мобилизации. "Клиентам" они обещали отсрочку от мобилизации, а некоторым – даже избегание призыва.
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