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Из-за извержения вулкана в Японии повысили уровень опасности

17 сентября, 2021 пятница
11:42
Мир вулкан Отаке

На острове Суваносе, на юго-западе Японии, произошло извержение вулкана Отаке

Об этом сообщает The Japan Times .

В результате извержения в пятницу произошел выброс больших пород в радиусе 1 км от самого кратера. Поэтому Японское метеорологическое агентство повысило уровень опасности до 3 по пятибалльной шкале, чтобы ограничить доступ в район, окружающий гору.

Отмечается, что в кратере произошли многочисленные взрывы. Агентство также предупредило о возможности выброса в воздух больших камней в радиусе 2 км от кратера 799-метровой горы в селе Тошима.

Суваносе - вулканический остров с населением менее 100 человек, расположенный к югу от главного острова Японии - Кюсю.

Информации о пострадавших и разрушениях на острове нет.

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