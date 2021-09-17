Из-за извержения вулкана в Японии повысили уровень опасности

Об этом сообщает The Japan Times .



В результате извержения в пятницу произошел выброс больших пород в радиусе 1 км от самого кратера. Поэтому Японское метеорологическое агентство повысило уровень опасности до 3 по пятибалльной шкале, чтобы ограничить доступ в район, окружающий гору.



Отмечается, что в кратере произошли многочисленные взрывы. Агентство также предупредило о возможности выброса в воздух больших камней в радиусе 2 км от кратера 799-метровой горы в селе Тошима.



Суваносе - вулканический остров с населением менее 100 человек, расположенный к югу от главного острова Японии - Кюсю.



Информации о пострадавших и разрушениях на острове нет.

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