Из-за извержения вулкана Тонга на месяц осталась без интернета

Об этом сообщает BBC .



В среду, 19 января, министерство иностранных дел Новой Зеландии сообщило, что ремонт подводного кабеля, который был разрушен при извержении вулкана на Тонга, может длиться не менее четырех недель.



Единственный в стране кабель оборвался в двух местах при извержении вулкана в субботу, в результате чего тихоокеанское государство отрезало от остального мира.



С тех пор связь доступна только через несколько спутниковых телефонов, в основном имеющих иностранные посольства в столице Нукуалофа. Издание отмечает, что тонганцы за границей ждут новостей от близких.



Ожидается, что телекоммуникационная компания Digicel сегодня установит временное соединение 2G, придающее приоритет голосовой и SMS-связи. Однако оно будет "ограниченным и нестабильным".

Напомним, в субботу 15 января произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в островном государстве Тонга в юго-западной части Тихого океана.

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" зафиксировали волны , вызванные извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай, которое произошло в 8 тыс. километров.

После извержения вулкана часть Тонга оказалась под водой, а на одном из островов разрушены все дома. В настоящее время подтверждены трое погибших.