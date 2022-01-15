Из-за извержения подводного вулкана побережья Тонги и Японии накрыло цунами
В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана, вызвавшее цунами, накрывшее побережье Тонги и дошедшее до Японии
Об этом сообщает RNZ .
Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапая произошло в районе островов Полинезии. Оно длилось около 8 мин. Вулкан выбросил столб пепла диаметром 5 км и высотой 20 км.
После извержения побережье островов Тонги стали накрывать волны высотой более 1 м. На архипелаге было вынесено предупреждение о цунами. Столицу страны Нукуалофа частично затопило. Сообщается, что король Тупоу VI был эвакуирован из его резиденции.
О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Кроме Тонги, предупреждение о возможности возникновения цунами было распространено в некоторых районах Новой Зеландии, Австралии и отдельных островов Тихого океана.
Позже цунами достигло побережья Японии. Угроза цунами высотой до 3 м была объявлена на островах Амами и Токарае. Там было зафиксировано цунами высотой 1,2 м с возможностью волн, достигающих 3 м. Прибытие волн цунами подтвердилось в районах вдоль побережья от Хоккайдо до Окинавы.
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