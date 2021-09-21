Из-за истечения сроков давности: суд закрыл дело против "Топаза", которому инкриминировали похищение участника Революции Достоинства - адвокат

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал адвокат Александр Шадрин.

"Прокуроры медлили и только сейчас направили дело в суд", - пояснил адвокат.

"Топазу" инкриминировали соучастие в незаконном лишении свободы или похищение человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось пытками (ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 146 УК).



Дело закрыли за истечением сроков давности.

Его обвиняли в соучастии в похищении Владислава Иваненко во время Майдана. В ночь на 21 января 2014 Иваненко похитили и пытали. За это Кромскому грозило до 5 лет лишения свободы.