Из-за глобального потепления в Антарктиде начали расти цветы
В Антарктиде на суше ученые обнаружили разрастающиеся по континенту цветы, мох и водоросли, а площадь плавучего морского льда на море достигла рекордно низкого уровня.
Об этом сообщает Geophysical Research Letters.
Такие явления, как распространение цветущих растений, мхов и водорослей в Антарктиде, вызваны повышением летних температур, сообщают ученые.
Они использовали специальный "сюжетный подход" для прогнозирования рисков повышения температур и проанализировали прошлые результаты и возможные будущие данные и события, к которым это может привести.
"Мы обнаружили, что за последний век повышение температуры было на 2 °C, в то время как эквивалентная волна жары в 2096 году, вероятно, была бы еще на 6 °C теплее по сравнению с 2022 годом", - отмечают исследователи.
Согласно прогнозам, температура воздуха в Антарктиде в марте может приблизиться к точке таяния, что будет угрожать огромным ледникам на континенте. Поверхность Антарктиды и близких островов покрыта сплошным снегом и льдом, и только около 1% земли пригодно для цветущих растений, таких как антарктический волосяник (Deschampsia antarctica) и антарктический перловик (Colobanthus Quinsis).
Но из-за глобального потепления в последние десятилетия количество растений увеличивается, а темпы их роста выросли на 20%. В таких условиях к концу века площадь земли без льда и снега для колонизации растениями на Антарктическом полуострове увеличится втрое. Но ученые озабочены такой перспективой, потому что распространение некоторых растений может привести к уничтожению других, а впоследствии к потере биоразнообразия на континенте.
"Мы знаем, что будут тысячи квадратных километров новой территории, свободной ото льда, а высокие температуры и дополнительная доступная вода создадут новые среды обитания, пригодные для колонизации, что принесет пользу одним видам, а другим нет. К сожалению, более мягкий климат также снизит барьер для вторжения инородных видов растений и животных", – пояснила биолог Британской антарктической службы Джасмин Ли.
- Ранее спутниковое наблюдение показало, что морской лед вокруг Антарктиды уменьшился до самого низкого зимнего уровня, который когда-либо фиксировали. Это свидетельствует о тревожных изменениях в регионе, ранее считавшемся стабильным в условиях глобального потепления.
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