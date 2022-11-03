Из-за глобального потепления к 2050 году треть ледников в мире растает, - ЮНЕСКО
По данным ЮНЕСКО, сейчас наблюдается тенденция ускоренного таяния ледников на объектах всемирного наследия, а к 2050 году треть из них может совсем исчезнуть, что приведет к рискованным последствиям для человечества
Об этом говорится в отчете организации.
ЮНЕСКО отмечает, что ледники находятся на 50 объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако из-за выбросов углекислого газа, приводящих к повышению температуры, ледники тают. Сейчас исчезает 58 млрд тонн льда каждый год, по данным организации, это эквивалентно годовому использованию воды во Франции и Испании.
Таяние ледников приведет к рискованным экологическим и социальным последствиям. Отмечается, что половина человечества прямо или косвенно зависит от ледников как источника воды для домашнего использования, сельского хозяйства и электроэнергии. Ледники также являются опорой биоразнообразия, питая многие экосистемы.
"Когда ледники быстро тают, миллионы людей сталкиваются с нехваткой воды и повышенным риском стихийных бедствий, таких как наводнения. Еще миллионы людей могут остаться без дома в результате повышения уровня моря", - отмечает доктор Бруно Оберле, генеральный директор Международного союза охраны природы.
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле отмечает, что единственное решение, чтобы спасти оставшиеся ледники в мире, - уменьшить выбросы углекислого газа. Для эффективного спасения природы повышение глобальной температуры не должно превышать 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом
"Этот отчет является призывом к действию. Только скорое снижение уровня выбросов CO 2 может спасти ледники и исключительное биоразнообразие, которое зависит от них", - заявляет Азуле.
Помимо резкого сокращения выбросов углерода ЮНЕСКО выступает за создание международного фонда мониторинга и сохранения ледников.
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