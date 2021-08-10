"Из-за финансирования терроризма в Украине": Госгеонедра аннулировали права компании Фирташа на пользование недрами
Государственная служба геологии и недр Украины лишила ООО "Межиречинский горно-обогатительный комбинат" (МГОК), которое входит в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, права на геологическое изучение и разработку Селищанского участка в Житомирской области с залежами титановых руд
Об этом говорится в приказе Госгеонедр, передает Экономическая правда.
Как отмечается, Государственная служба геологии и недр лишила Group DF спецразрешения на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд из-за уголовного производства бенефициара группы Дмитрия Фирташа за финансирование терроризма в Украине, разрешение передали государственной ОГХК.
На аукционе специальных разрешений на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд 14 апреля победило ООО "Междуреченский ГОК", входящее в Group DF Дмитрия Фирташа.
На 4 августа Госгеонедра своим приказом лишил МГОК права на разработку месторождения титановых руд. В своем решении служба ссылается на информацию от правоохранительных органов, что победитель аукциона осуществляет финансирование терроризма в Украине.
В СБУ отметили, что разрешения могут быть аннулированы, если появляется информация от правоохранительных органов или финмониторинга о финансированиюи терроризма победителем.
В отношении Дмитрия Фирташа, которому принадлежит Group DF, в реестр внесены уголовное производство по статье "финансирование терроризма" (ч.3 ст. 258-5 УК). Однако в Нацполиции добавили, что производство по части данного правонарушения было закрыто в августе прошлого года из-за "отсутствия состава преступления". Сейчас оно зарегистрировано по ч.1 ст. 358 УК - подделка документов, печатей и тому подобное.
- Напомним, 18 июня Совбез ввел санкции против олигарха Дмитрия Фирташа.
- 24 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против бизнесмена Дмитрия Фирташа.
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