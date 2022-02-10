Из-за эскалации агрессии РФ: Украина потеряла позиции в Индексе демократии по версии Economist

Об этом говорится на сайте издания.



По выводам авторов отчета, Украина оказалась на 86 месте в рейтинге и набирала 5,57 балла.



Оценка состоит из оценок Украины по показателям:

Избирательный процесс и плюрализм – 8,25

Функционирование правительства – 2,36

Участие в политической жизни – 6,67

Политическая культура - 5

Гражданские свободы – 5,59

В комментарии к отчету авторы указывают на то, что показатели Украины и Грузии ухудшились в то время, когда другие "гибридные режимы" региона – Армения и Босния и Герцеговина – улучшили позиции.Страны с оценкой ниже 6 баллов считаются "гибридными режимами". Ниже в классификации - "авторитарные режимы", выше - "несовершенные демократии" и "полные демократии".Согласно документу, украинские показатели "показали наиболее разное падение из-за четырех европейских стран" в категории "гибридных режимов" в восточной Европе."Показатели Украины снизились частично в результате усиления напряжения с Россией. Правительство, функционирующее под прямой военной угрозой, обычно ограничивает демократические процессы в пользу централизации власти в руках исполнительной власти и безопасного или военного аппарата, чтобы гарантировать публичную безопасность. В Украине армия играла более заметную роль в 2021-м и имела большее влияние на принятие политических решений. Правительственная политика также стала менее прозрачной", - говорится в отчете.