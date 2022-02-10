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Из-за эскалации агрессии РФ: Украина потеряла позиции в Индексе демократии по версии Economist
Украина переместилась ниже в Индексе демократии по версии аналитического отдела издания Economist Intelligence Unit
Об этом говорится на сайте издания.
По выводам авторов отчета, Украина оказалась на 86 месте в рейтинге и набирала 5,57 балла.
Оценка состоит из оценок Украины по показателям:
- Избирательный процесс и плюрализм – 8,25
- Функционирование правительства – 2,36
- Участие в политической жизни – 6,67
- Политическая культура - 5
- Гражданские свободы – 5,59
Страны с оценкой ниже 6 баллов считаются "гибридными режимами". Ниже в классификации - "авторитарные режимы", выше - "несовершенные демократии" и "полные демократии".
Согласно документу, украинские показатели "показали наиболее разное падение из-за четырех европейских стран" в категории "гибридных режимов" в восточной Европе.
"Показатели Украины снизились частично в результате усиления напряжения с Россией. Правительство, функционирующее под прямой военной угрозой, обычно ограничивает демократические процессы в пользу централизации власти в руках исполнительной власти и безопасного или военного аппарата, чтобы гарантировать публичную безопасность. В Украине армия играла более заметную роль в 2021-м и имела большее влияние на принятие политических решений. Правительственная политика также стала менее прозрачной", - говорится в отчете.
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