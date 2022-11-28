Из-за энергетического кризиса скандинавские страны ожидают наплыва беженцев из Украины, - МИД Финляндии
Министр иностранных дел Пекка Хаависто, прибывший 28 ноября в Киев вместе с европейской делегацией, сообщил, что Финляндия готова помочь Украине в энергетическом кризисе
Об этом он заявил в интервью Yle, во время визита в столицу Украины.
"В последние дни мы видели драматические бомбардировки и разрушения гражданских объектов в Украине. Мы хотим продемонстрировать солидарность с Украиной и рассказать о вкладе, который Финляндия и другие страны внесли и вносят для Украины", – сказал Хаависто.
Как он отметил, Финляндия приняла 44 тысячи украинских беженцев и обязуется предоставить украинцам больше защиты, если это будет необходимо.
"В этом году Финляндия передала Украине около 300 миллионов евро, из них 200 миллионов – военная поддержка, 100 миллионов – гуманитарная. Боимся наихудшего, что люди останутся без тепла и воды, если не будут работать электронасосы. Здесь ожидается, что больше беженцев прибудет в скандинавские страны, в том числе в Финляндию", – предположил министр МИД Финляндии.
Также он напомнил, что Финляндия уже передала генераторы через координацию спасательных служб ЕС.
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