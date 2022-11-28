Об этом он заявил в интервью Yle, во время визита в столицу Украины.

"В последние дни мы видели драматические бомбардировки и разрушения гражданских объектов в Украине. Мы хотим продемонстрировать солидарность с Украиной и рассказать о вкладе, который Финляндия и другие страны внесли и вносят для Украины", – сказал Хаависто.

Как он отметил, Финляндия приняла 44 тысячи украинских беженцев и обязуется предоставить украинцам больше защиты, если это будет необходимо.

"В этом году Финляндия передала Украине около 300 миллионов евро, из них 200 миллионов – военная поддержка, 100 миллионов – гуманитарная. Боимся наихудшего, что люди останутся без тепла и воды, если не будут работать электронасосы. Здесь ожидается, что больше беженцев прибудет в скандинавские страны, в том числе в Финляндию", – предположил министр МИД Финляндии.

Также он напомнил, что Финляндия уже передала генераторы через координацию спасательных служб ЕС.

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