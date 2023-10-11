Из-за экономии снарядов враг усилил сброс осколочных боеприпасов с дронов, - Гуменюк
Украинские силы уничтожили вражескую логистику и пункты боеснабжения, что привело к уменьшению количества обстрелов. Однако оккупанты не теряют активности и используют беспилотники для сброса осколочных боеприпасов на юге
Об этом сообщает в Медиацентре Украина начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
"Общее количество обстрелов с левого берега на правый держится на показателях 60-70, несколько спадает изо дня в день. Но использование количества снарядов остается на показателях 300-400. Это тоже не самая высокая отметка, поскольку раньше было и гораздо больше снарядов сейчас мы наблюдаем определенный экономрежим в их использовании", – объяснила Гуменюк.
По ее словам, говорить об общей нехватке рано, но разрушение их логистики и полевых пунктов боеснабжения продолжается.
Несмотря на то, что РФ за последние сутки снизила активность своей тактической авиации, ситуация остается напряженной. Поскольку оккупанты пытаются продвинуться, усилив сброс осколочных боеприпасов с дронов.
"То есть чувствуя отбрасывание боевых позиций артиллерии на суше, они пытаются любым способом компенсировать свое давление на местное население", – говорит Гуменюк.
Она также отметила, что вражеская тактическая авиация не прекращает свою активность в направлении острова Змеиный в Черном море.
"Там, где враг не может проявлять сейчас корабельную активность, он пытается компенсировать это опять же с воздуха, там где чувствует пока преимущество", - отметила начальник пресс-центра.
- Кроме того, Гуменюк в эфире телеканала "Еспресо" отмечала, что в Черном море корабли продолжают использовать гуманитарный коридор.
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