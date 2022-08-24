Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

По состоянию на 10:55 задерживаются 11 поездов:

№86 Львов - Запорожье (+5 ч 37 мин);

№76 Киев - Кривой Рог (+4 ч 24 мин);

№42 Львов - Днепр (+4 ч 23 мин);

№92 Одесса — Харьков (+4 ч 18 мин);

№80 Киев - Днепр (+3 ч 33 мин);

№7 Харьков - Одесса (+2 ч 50 мин);

№3 Ужгород - Запорожье (+2 ч 07 мин);

№120 Львов - Запорожье (+1 ч 39 мин);

№ 2 Харьков - Ивано-Франковск (+53 мин);

№ 716 Перемышль - Киев (+46 мин);

№ 56 Ясиня - Киев (+32 мин).

"Из-за ДТП у железнодорожного полотна на участке Знаменка - Пантаевка некоторые поезда курсируют с опозданием", - говорится в сообщении.

Задерживается прибытие следующих поездов:

№86 Львов - Запорожье (+4 ч 30 мин);

№76 Киев - Кривой Рог (+3 ч 00 мин);

№42 Львов - Днепр (+3 ч 10 мин);

№92 Одесса - Харьков (+3 ч 06 мин);

№80 Киев - Днепр (+1 ч 45 мин);

№7/8 Харьков — Одесса (+2 ч 25 мин).

"Движение поездов на участке было оперативно восстановлено, время задержки может изменяться", - отметили в Укрзализныце.

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