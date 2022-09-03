Из-за длительного процесса взыскания российских активов в Украине олигархи РФ могут избегать конфискации, - адвокат Щербан
Елена Щербан, адвокат, член правления ГО "Центр противодействия коррупции", отметила, что закон о введении механизма взимания активов российских олигархов был принят Верховной Радой в мае 2022 года, а первый иск получили только через три месяца
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Верховная Рада 24 мая этого года приняла закон, который ввел новый механизм введения санкций по взысканию активов россиян, собственно физических лиц, тем или иным образом поддерживавших агрессию в Украине. Этот механизм позволяет взыскивать имущество путем вынесения решения суда. Но сам процесс несколько сложнее , сначала должна быть наложена санкция в виде блокирования этих активов и решение принимает СНБО. В дальнейшем эти материалы поступают в Министерство юстиции, которое изучает основания для взыскания активов и подает иск в антикоррупционный суд. Рассмотрение дела длится 10 дней, однако закон был принят в мае, а первый иск мы получили через три месяца, в конце августа, и вот здесь на самом деле есть проблема, поскольку это достаточно длительное время, наши опасения в том, что мы создаем временной лаг и возможность российским олигархам избежать санкций, переписав имущество или избавившись от него определенным образом. Соответственно, государство может утратить перспективу конфисковать российские активы", – пояснила адвокат.
Елена Щербан отметила, что нужно взыскивать как активы Януковича, так и российских олигархов Евтушенкова, Фридмана, Ротенберга, Дерипаски – все они имеют серьезные активы в Украине.
"Работа идет очень вяло. Мы ожидали, что первые иски будут поданы еще в июне. Поэтому есть риск из-за затягивания процесса создавать возможность россиянам избегать санкционной процедуры, то есть перепродавать или сбывать свои активы", - добавила Щербан.
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