Из-за длительного процесса взыскания российских активов в Украине олигархи РФ могут избегать конфискации, - адвокат Щербан

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Верховная Рада 24 мая этого года приняла закон, который ввел новый механизм введения санкций по взысканию активов россиян, собственно физических лиц, тем или иным образом поддерживавших агрессию в Украине. Этот механизм позволяет взыскивать имущество путем вынесения решения суда. Но сам процесс несколько сложнее , сначала должна быть наложена санкция в виде блокирования этих активов и решение принимает СНБО. В дальнейшем эти материалы поступают в Министерство юстиции, которое изучает основания для взыскания активов и подает иск в антикоррупционный суд. Рассмотрение дела длится 10 дней, однако закон был принят в мае, а первый иск мы получили через три месяца, в конце августа, и вот здесь на самом деле есть проблема, поскольку это достаточно длительное время, наши опасения в том, что мы создаем временной лаг и возможность российским олигархам избежать санкций, переписав имущество или избавившись от него определенным образом. Соответственно, государство может утратить перспективу конфисковать российские активы", – пояснила адвокат.



Елена Щербан отметила, что нужно взыскивать как активы Януковича, так и российских олигархов Евтушенкова, Фридмана, Ротенберга, Дерипаски – все они имеют серьезные активы в Украине.



"Работа идет очень вяло. Мы ожидали, что первые иски будут поданы еще в июне. Поэтому есть риск из-за затягивания процесса создавать возможность россиянам избегать санкционной процедуры, то есть перепродавать или сбывать свои активы", - добавила Щербан.

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