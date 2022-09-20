Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

"Если мы говорим об оккупированных территориях, то на сегодняшний день в связи с фильтрационными процедурами и определенными действиями оккупантов поток людей значительно снизился по сравнению с тем, как было месяц назад. Если раньше выезжало 1,5–2 тысячи человек в сутки, то сейчас это меньше тысячи", – отметил он.

По словам Лышенко, люди остаются на неоккупированной части области и туда возвращаются те, кто выехал за границу.

"В первую очередь город Запорожье, люди не спешат уехать, верят в ВСУ, видят успехи в Харьковской области. Все больше и больше людей возвращаются в город, в том числе из-за границы", - подытожил депутат.