Из-за действий россиян поток беженцев из оккупированной части Запорожской области снизился, - депутат облсовета Лышенко
За сутки с оккупированных территорий Запорожской области выезжает менее тысячи человек, россияне всячески блокируют эвакуацию
Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.
"Если мы говорим об оккупированных территориях, то на сегодняшний день в связи с фильтрационными процедурами и определенными действиями оккупантов поток людей значительно снизился по сравнению с тем, как было месяц назад. Если раньше выезжало 1,5–2 тысячи человек в сутки, то сейчас это меньше тысячи", – отметил он.
По словам Лышенко, люди остаются на неоккупированной части области и туда возвращаются те, кто выехал за границу.
"В первую очередь город Запорожье, люди не спешат уехать, верят в ВСУ, видят успехи в Харьковской области. Все больше и больше людей возвращаются в город, в том числе из-за границы", - подытожил депутат.
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