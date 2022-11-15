Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



Кира Рудык прокомментировала причины продления Россией "зернового соглашения".



"Россия желает оставаться в игре, потому что если она выходит из "зернового соглашения", то тогда совершенно точно ей никто не пожмет руку из стран Большой двадцатки. Сейчас высокая зависимость в мире от украинского, а также российского зерна и удобрений. Главное, какой ценой будет идти эта поставка. Россия сейчас главная причина того, что зерно, которое выходит из украинских портов, чрезвычайно дорогое, потому что компании, которые страхуют суда с курсом к украинским портам, добавляют огромную цену за риски, с которыми сталкиваются суда. То есть жители Индонезии и стран Африки сейчас платят высокую цену из-за непредсказуемости России", - объяснила народный депутат Украины.



Кира Рудык отметила, что Россия не может лишиться поддержки этих стран, поэтому она будет оставаться в соглашении.



После последних событий, освобождения Херсона и успехов украинской армии на фронте, в РФ остается все меньше рычагов давления и вариантов получения поддержки. Все хотят быть с победителями, а победитель – это Украина. Поэтому, если страны хотят иметь зерно не только сейчас, а и в последующие годы, этим странам уже нужно договариваться с победителями в этой войне. Россия проигрывает и придется договариваться с Украиной, поэтому уже нужно выбирать правильную сторону. Сейчас мы имеем окно возможностей, в котором такой дипломатический подход должен сработать и сработает", - подытожила Рудык.

22 июля в Стамбуле подписали соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна

29 октября Россия заявила , что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в севастопольской бухте.

7 ноября Турция официально предложила продлить срок действия "зернового соглашения" еще на один год

11 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина заинтересована в продлении "зернового соглашения", однако требует от России выполнения двух важных условий

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