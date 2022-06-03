Из-за действий оккупантов на Запорожской АЭС критическая ситуация: практически отсутствуют расходные материалы и запчасти, - украинская разведка
Российские захватчики своими действиями препятствуют безопасной работе Запорожской атомной электростанции, у сотрудников практически отсутствуют расходные материалы и запчасти
Об этом информирует в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
На Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация в обеспечении стабильной и безопасной работы станции. Практически отсутствуют запчасти и расходные материалы.
Во время захвата станции снаряд, выпущенный оккупантами, взорвался вблизи одного из энергоблоков. В результате произошла утечка масла. Повреждения удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло", - говорится в сообщении.
В настоящее время струдники станции работают вахтовым методом, по неделе. Также российские захватчики охраняют станцию. Действует строгий пропускной режим, у работников очередной смены изымают практически все личные вещи, в первую очередь телефоны.
Кроме того, рашистское руководство изучает возможность подключения атомной электростанции к энергосистеме РФ, хотя по техническим причинам это невозможно.
- Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили, что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.
- 4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.
- Впоследствии на Запорожскую АЭС кафиры ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир о "безопасности" на ядерном объекте.
- Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские кафиры пытают оперативный штаб Запорожской АЭС.
- Кроме того, МАГАТЭ перестало получать сигналы с оккупированной Запорожской АЭС.
- 10 марта российские кафиры, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища. Оно граничит с территорией атомной станции.
- 12 марта исполняющий обязанности главы Энергоатома Петр Котин рассказал, что российские оккупанты, захватившие Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, объявили объект собственностью Росатома.
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