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Из-за действий оккупантов энергодарцы страдают от ядовитой пыли из золоотвалов Запорожской ТЭС

19 июля, 2023 среда
11:10
Общество

Российские оккупанты во временно захваченном Энергодаре Запорожской области своими действиями создают угрозу для экологической и радиационной безопасности местных жителей

Об этом сообщает городской голова Энергодара Дмитрия Орлова.

Отмечается, что в течение месяца местные жители регулярно наблюдают значительное задымление на улицах, вызванное раздуванием пыли из золовотвалов Запорожской ТЭС.

"Золоотводы - это места складирования золы и шлака, которые образуются в процессе работы тепловой электростанции при сжигании твердых топлив", - пояснили в сообщении.

По словам Орлова, эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ. При высыхании образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния. Для безопасного удержания золоотводов необходимо регулярно поливать пыль водой. Однако, из-за регулярных обстрелов и отсутствия надлежащего удержания золоотвалов россиянами образуются большие тучи пыли, разносимые ветром по городу.

Также мэр города отметил, что в последнее время террористы устраивают автомобильные гонки прямо по золоотвалу, как только усиливается ветер. Это значительно усиливает подъем пыли в атмосферу.

"Не понятно только, зачем целенаправленно создавать такую опасную ситуацию на территории оккупированного города. Наиболее вероятной причиной остается чрезвычайная кривоукость захватчиков и неумение обеспечить надлежащую работу захваченных предприятий".
Впрочем, зная уровень "креативности" окупантов, можно вполне предположить, что таким образом они планируют очередные перемещения своей техники, или другие преступления, спрятавшись от пристального глаза горожан в густых облаках пыли", - добавил Орлов.

Украина
Война с Россией
оккупированные территории
Запорожская область
Энергодар
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