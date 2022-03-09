Из-за действий оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена, – Укрэнерго
В результате враждебных действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Из-за боевых действий возобновить электроснабжение невозможно
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
"В результате враждебных действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и возобновление энергопитания. Город Славутич также обесточен", – говорится в сообщении.
"Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях.
- Напомним, 7 марта сообщалось, что на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности.
- 9 мартаМАГАТЭ перестал получать данные от системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС.
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