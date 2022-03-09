Из-за действий оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена, – Укрэнерго

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.



"В результате враждебных действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и возобновление энергопитания. Город Славутич также обесточен", – говорится в сообщении.



"Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях.

Напомним, 7 марта сообщалось, что на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности.

9 мартаМАГАТЭ перестал получать данные от системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС.