Из-за действий оккупантов ЧАЭС находится в предаварийном состоянии, - Котин

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV



"Проблема состоит в том, что на ЧАЭС постоянно находятся российские захватчики. Они постоянно обстреливают линии электропередач ЧАЭС. Мы восстанавливаем электроснабжение, и снова через несколько часов нет электричества. Кардинально изменить ситуацию мы можем только тогда, когда ЧАЭС и ЗАЭС будут полностью освобождены от россиян. Они ведут себя как дебилы, не понимая, на каких объектах они находятся. На этих атомных электростанциях находится наш персонал, который полностью должен согласовывать действия с оккупантами. Оккупанты позволяют себе обстрелы атомных электростанций", – рассказал Котин.



Котин объяснил, что на ЧАЭС поставка электроэнергии должна быть непрерывной. По его словам, все линии передачи электроэнергии повреждены и только одну пытаются починить украинские ремонтники. Он отметил, что такая ситуация предаварийная, что может привести к катастрофе. Котин добавил, что такая же ситуация и на ЗАЭС.



"Ситуация на ЗАЭС также критическая. Многие принципы МАГАТЭ нарушены. В частности, нарушены периметр атомной электростанции, физическая защита, а также там находятся представители "Росатома", которых туда никто не звал. Их туда завезли российские оккупанты без согласования с украинской стороной. Они готовят к аннексии ЗАЭС. Это уже захват на уровне хозяйственной деятельности Украины." - добавил Котин

14 марта оккупанты снова повредили линию к Чернобыльской АЭС, которая была накануне отремонтирована специалистами Укрэнерго.

Из-за чрезмерной усталости и психологического давления после непрерывной работы персонал Чернобыльской АЭС больше не в состоянии производить ремонт оборудования.

Позже Украина сообщила МАГАТЭ о возобновлении электроснабжения на Чернобыльской атомной электростанции после того, как оккупанты снова повредили линии.

12 марта исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что российские оккупанты, захватившие Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, объявили объект собственностью "Росатома".

14 марта российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на Запорожской атомной электростанции у руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.