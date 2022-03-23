Из-за дефицита в российской Уфе за мешок сахара предлагают компьютер, - Центр противодействия дезинформации

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В частности, торговое эмбарго стран ЕС, традиционно поставлявших в РФ и РБ семена для свеклы, привело к тому, что в этом году его объемы в Беларуси составляет 15-20% от необходимого, а в РФ - еще меньше.

"Дефицит поддерживается типичной именно для россиян причиной – в условиях безденежья сахар идет на самогон", – отметили в ЦПИ.

В центре добавили, что в условиях массовой безработицы и отсутствия наличных денег в Россию возвращается бартерный обмен.

"Россияне в обмен на сахар предлагают одежду, электронику и другие вещи. В частности, жители Екатеринбурга готовы расстаться с детскими сандаликами за 1 кг сахара, Тюменской области – отдают люстру за 5 кг. В Уфе меняют 50 кг сахара на компьютер", - говорится в сообщении.

"Это только начало, если РФ не прекратит военную агрессию, впереди - мясной и молочный апокалипсис, ожидающий Россию и Беларусь, а там и возвращение очередей за хлебом, мясом и солью", - пообещали в ЦПИ.

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