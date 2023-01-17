Об этом сообщает Укрэнерго.

"По состоянию на 10:30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления. Это последствия массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что облэнерго получили круглосуточные лимиты потребления, которые утром уже превышены в шести областях Украины, там были применены аварийные отключения.

"Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается", - отметили в Укрэнерго.

Ранее ДТЭК сообщал, что в Киеве и области ввели экстренные отключения света.

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