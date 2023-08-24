Из-за дефицита электроэнергии Украина снова принимала аварийную помощь из энергосистем стран Европы

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Потребление держится на самом высоком за лето уровне. Вчера, 23 августа, вечерний максимум потребления всего на 3% был ниже летнего рекорда 21 августа, даже несмотря на уменьшение температуры на 4℃. НЭК "Укрэнерго" для покрытия спроса применяло с 18:00 до 22:00 аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1800 МВт-час", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что аварийная помощь не является коммерческим импортом, это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для предотвращения отключений потребителей.

"Основная причина ее применения - дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за большого объема повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях... Объемов импорта, который поступает в украинскую энергосистему из Европы и формируется в рамках функционирования рынка электроэнергии, не хватает для покрытия разницы между увеличенным потреблением и ограниченными возможностями выработки на электростанциях", – пояснили в Укрэнерго.

В четверг максимальная мощность импорта из Словакии в вечернее время составит 30 МВт. Экспорт не запланирован.