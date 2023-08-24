Из-за дефицита электроэнергии Украина снова принимала аварийную помощь из энергосистем стран Европы
Потребление электроэнергии в Украине продолжает находится на высоком уровне. 23 августа Укрэнерго запросило аварийную помощь из стран Европы для удовлетворения спроса
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Потребление держится на самом высоком за лето уровне. Вчера, 23 августа, вечерний максимум потребления всего на 3% был ниже летнего рекорда 21 августа, даже несмотря на уменьшение температуры на 4℃. НЭК "Укрэнерго" для покрытия спроса применяло с 18:00 до 22:00 аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1800 МВт-час", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что аварийная помощь не является коммерческим импортом, это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для предотвращения отключений потребителей.
"Основная причина ее применения - дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за большого объема повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях... Объемов импорта, который поступает в украинскую энергосистему из Европы и формируется в рамках функционирования рынка электроэнергии, не хватает для покрытия разницы между увеличенным потреблением и ограниченными возможностями выработки на электростанциях", – пояснили в Укрэнерго.
В четверг максимальная мощность импорта из Словакии в вечернее время составит 30 МВт. Экспорт не запланирован.
- Украина 22 августа побила рекорд объемов аварийной помощи по энергосистемам Румынии и Польши. В результате ремонта ТЭС и ГЭС генерация не может удовлетворить потребности потребителей электроэнергии.
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