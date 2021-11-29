Из-за COVID-штамма Омикрон Британия созывает министров здравоохранения стран G7

Об этом сообщает DW.



Мероприятие инициировано распространением штамма Омикрон в Великобритании, Нидерландах, Дании, Германии, Италии и других странах.



В Великобритании уже начали принимать меры для сдерживания распространения омикрон-штамма коронавируса. Каждый прибывающий в страну обязан сделать ПЦР-тест и находиться в изоляции до получения результатов.



В воскресенье, 28 ноября, в государственных органах здоровья Нидерландов заявили о по меньшей мере 13 случаях заражения новым COVID-штаммом среди пассажиров двух самолетов, находившихся из Южно-Африканской Республики.



COVID-тест сдали 600 пассажиров нидерландской авиакомпании KLM, прилетевших из ЮАР. Из них 61 человек был инфицирован коронавирусом, у 13 обнаружили штамм Омикрон.



В Дании диагностировали два случая заболевания новым штаммом коронавируса. По данным Государственного института сывороток Дании (SSI), инфицированные люди вернулись из ЮАР.



В Германии штамм Омикрон обнаружили у трех человек. Кроме того, заболевание новым вариантом коронавируса зафиксировали в Италии. Все инфицированные прилетели из ЮАР.



О подозрении заболевания Омикрон-штаммом сообщили в Австрии в федеральной земле Тироль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb