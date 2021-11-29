Из-за COVID-штамма Омикрон Британия созывает министров здравоохранения стран G7
В понедельник, 29 ноября, Великобритания созывает заседание глав МЗ стран G7 для обсуждения распространения коронавирусного штамма Омикрон
Об этом сообщает DW.
Мероприятие инициировано распространением штамма Омикрон в Великобритании, Нидерландах, Дании, Германии, Италии и других странах.
В Великобритании уже начали принимать меры для сдерживания распространения омикрон-штамма коронавируса. Каждый прибывающий в страну обязан сделать ПЦР-тест и находиться в изоляции до получения результатов.
В воскресенье, 28 ноября, в государственных органах здоровья Нидерландов заявили о по меньшей мере 13 случаях заражения новым COVID-штаммом среди пассажиров двух самолетов, находившихся из Южно-Африканской Республики.
COVID-тест сдали 600 пассажиров нидерландской авиакомпании KLM, прилетевших из ЮАР. Из них 61 человек был инфицирован коронавирусом, у 13 обнаружили штамм Омикрон.
В Дании диагностировали два случая заболевания новым штаммом коронавируса. По данным Государственного института сывороток Дании (SSI), инфицированные люди вернулись из ЮАР.
В Германии штамм Омикрон обнаружили у трех человек. Кроме того, заболевание новым вариантом коронавируса зафиксировали в Италии. Все инфицированные прилетели из ЮАР.
О подозрении заболевания Омикрон-штаммом сообщили в Австрии в федеральной земле Тироль.
- Напомним, ранее ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм, имеющий 32 мутации.
- 27 ноября в Британии обнаружили первые случаи заражения штаммом Омикрон.
- Из-за распространения Омикрона Израиль закрыл границу для иностранцев , израильская спецслужба ШАБАК отслеживает каждое подозрительное заражение коронавирусом.
- Новый штамм также был обнаружен в ЮАР, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Канаде .
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