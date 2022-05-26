Из-за чрезвычайного положения в Венгрии запретили продавать бензин иностранцам

С завтрашнего дня, 27 мая, в Венгрии будет сложно заправиться всем иностранцам, включая украинцев. В государстве решили запретить продажу топлива жителям других государств, сообщает PTC .

В правительстве страны объяснили, что таким способом планируется бороться с "бензиновым туризмом". Он якобы угрожает безопасности поставок горючего.

Цены на бензин и дизель в Венгрии сейчас заморожены, потому они стоят дешевле, чем в других государствах. Однако теперь неясно, как должны заправляться иностранцы.

С 25 мая в результате войны в Украине Орбан ввел чрезвычайное положение в Венгрии.

Ранее, по данным СМИ, Орбан отказался обсуждать эмбарго на поставку российской нефти на встрече лидеров Евросоюза, которая состоится в Брюсселе.

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